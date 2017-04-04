Депутаты Тольятти выдвинули дельные предложения, направленные на преодоление кадрового дефицита в здравоохранении

Нехватка медиков как врачей, так и среднего медперсонала — это проблема очевидная и для профессионального сообщества, и для горожан. Тольяттинцам трудно попасть на прием не только к узким специалистам, но порой даже к терапевтам и педиатрам, а значит — все сложнее своевременно получать качественную медицинскую помощь. Какие меры для решения этого острого вопроса могут принять органы местного самоуправления? Мозговой штурм на эту тему состоялся в стенах Думы г. о. Тольятти с участием депутатов, а также главных врачей крупнейших учреждений здравоохранения.

Заседание круглого стола на тему "О способах преодоления кадрового дефицита в сфере здравоохранения в г. о. Тольятти" было инициировано комиссией по социальной политике тольяттинского парламента во главе с Александром Родионовым. Модератором дискуссии был депутат и врач Евгений Сакеев. В мероприятии приняли участие руководитель управления медицинского образования и профессионального развития департамента правового и кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области Галина Богатырева, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Виктор Мокшин, депутаты-медики Валерий Рудуш, Сергей (Анатольевич) Михайлов, Рауф Кирасиров и др.

Масштабы обсуждавшегося на круглом столе явления характеризуются следующими цифрами: если в Самаре на 10 тысяч населения приходится 52-54 врача, то в нашем городе этот показатель не превышает 31 врача. В связи с этим, посетовал главврач горбольницы № 5 Николай Ренц, на работу принимают не в зависимости от уровня компетенции и навыков, а лишь на основании диплома. По его словам, 29% врачей в Медгородке — пенсионного возраста, 27% среднего медперсонала тоже люди пожилые. При этом укомплектованность штата — 62%. И такая картина повсеместно, есть и учреждения, где статистика выглядит еще хуже.

Пару-тройку лет назад Тольятти стимулировал приток кадров в отрасль за счет 50-процентной компенсации арендной платы за съем жилья. Сейчас не делается и этого, так как полномочия в сфере здравоохранения отнесены на региональный уровень. Впрочем, врачи-участники круглого стола считают, что эту практику следует возродить, изучив соответствующий опыт других муниципалитетов, сумевших и при изменившемся законодательстве сохранить меры муниципальной поддержки медицинских кадров. Преференции оказываются вплоть до предоставления служебного жилья, которое спустя определенное время можно приватизировать.

Председатель комиссии по вопросам здравоохранения, социальной поддержки, по делам ветеранов и инвалидов Общественной палаты Мария Аввакумова заявила, что в Тольятти тоже надо задействовать этот рычаг. В частности, за счет так называемых "вымороченных" квартир (жильцы умерли, а наследников нет). Председатель комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы г. о. Тольятти Борислав Гринблат считает, что квартиры для врачей можно выделить, если привести в порядок аварийный подъезд в доме № 55 по улице Ворошилова. Николай Ренц согласился с тем, что это реальный путь решения кадрового дефицита в здравоохранении.

Были обозначены на круглом столе и другие направления для совместных усилий в целях преодоления нехватки врачей и среднего медперсонала. Например, представитель ТФОМС Самарской области сообщил, что в учреждениях, где платные услуги выведены из тени и за счет указанных средств осуществляются доплаты всему персоналу, текучка ощутимо ниже или даже отсутствует.