Госжилинспекция Самарской области заняла 11-е место в российском рейтинге

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень обнародовал данные о первом рейтинге Госжилинспекций России на основании показателей эффективности их работы в 2016 году.

Из 85 субъектов РФ государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области заняла 11-е место, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

"Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля, — уточнил глава Минстроя России Михаил Мень. — Это сделано для того, чтобы максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции уделяли именно деятельности управляющих компаний. В число ключевых показателей эффективности работы органов Госжилнадзора также вошли минимальная доля предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, и информационная открытость".

Процент устранения нарушений по предписаниям инспекции Самарской области составил 89%.

За 2016 год в жилищную инспекцию поступило и было рассмотрено 36066 обращений граждан и юридических лиц. Специалисты инспекции провели 16 984 мероприятия по контролю, обследовано свыше 106 млн кв. м общей площади жилищного фонда региона.

В результате проведенных обследований выявлено 10 599 нарушений обязательных требований.

По выявленным недостаткам жилищной инспекцией применялись меры воздействия в соответствии с КоАП РФ (2 072 дела об административных правонарушениях) и были выданы 6477 предписаний на устранение нарушений.

По результатам рассмотрения вынесено 1310 постановлений с применением административного штрафа на общую сумму 87,08 млн рублей.