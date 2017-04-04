Госжилинспекция Самарской области заняла 11-е место в российском рейтинге

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень обнародовал данные о первом рейтинге Госжилинспекций России на основании показателей эффективности их работы в 2016 году.
Из 85 субъектов РФ государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области заняла 11-е место, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
"Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля, — уточнил глава Минстроя России Михаил Мень. — Это сделано для того, чтобы максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции уделяли именно деятельности управляющих компаний. В число ключевых показателей эффективности работы органов Госжилнадзора также вошли минимальная доля предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, и информационная открытость".
Процент устранения нарушений по предписаниям инспекции Самарской области составил 89%.
За 2016 год в жилищную инспекцию поступило и было рассмотрено 36066 обращений граждан и юридических лиц. Специалисты инспекции провели 16 984 мероприятия по контролю, обследовано свыше 106 млн кв. м общей площади жилищного фонда региона.
В результате проведенных обследований выявлено 10 599 нарушений обязательных требований.
По выявленным недостаткам жилищной инспекцией применялись меры воздействия в соответствии с КоАП РФ (2 072 дела об административных правонарушениях) и были выданы 6477 предписаний на устранение нарушений.
По результатам рассмотрения вынесено 1310 постановлений с применением административного штрафа на общую сумму 87,08 млн рублей.
Последние комментарии
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(
Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.