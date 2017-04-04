Самарец может понести ответственность за то, что нанес травмы знакомому, угрожавшему ему ножом

В Самаре в связи с поножовщиной, которой закончилась ссора между двумя знакомыми, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

32-летний местный житель дома на пр. Карла Маркса сообщил в полицию, что нанес травмы знакомому. Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением груди. Как выяснилось, 27-летний мужчина пришел к знакомому, чтобы устроить очередную ссору и стал угрожать ножом. Но хозяин квартиры отобрал у него оружие и первым нанес удар. После этого он сам сообщил полиции о произошедшем.