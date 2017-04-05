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Общество

В регионе утверждены меры по профилактике африканской чумы свиней

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На межрегиональной специализированной выставке "Рыбалка, охота и активный отдых на Волге", проходившей в ВК "Экспо-Волга" с 30 марта по 2 апреля 2017 года, департаментом охоты и рыболовства Самарской области проведено расширенное совещание с охотпользователями и районными специалистами по перспективам развития охотничьего хозяйства губернии.

Особое внимание было уделено проведению профилактических мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней, реализации программы кабанозамещения на территории охотничьих угодий альтернативными видами охотничьих ресурсов и вопросам дичеразведения.

Как было отмечено в ходе совещания, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации плотность обитания кабана на территории области доведена до 0,5 головы на 1000 гектаров площади, а в очаге заражения, Хворостянском районе, до 0,17 головы при требовании 0,25. Вокруг крупных свиноводческих комплексов, расположенных в Похвистневском и Красноярском районах, определены десятикилометровые зоны, свободные от диких кабанов. Охотпользователям поставлена задача по ее соблюдению.

Мониторинг эпизоотической ситуации на территории всех охотничьих угодий будет ежедневно проводиться специалистами департамента охоты и рыболовства, а также департамента ветеринарии Самарской области.

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