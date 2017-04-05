В регионе утверждены меры по профилактике африканской чумы свиней

На межрегиональной специализированной выставке "Рыбалка, охота и активный отдых на Волге", проходившей в ВК "Экспо-Волга" с 30 марта по 2 апреля 2017 года, департаментом охоты и рыболовства Самарской области проведено расширенное совещание с охотпользователями и районными специалистами по перспективам развития охотничьего хозяйства губернии.
Особое внимание было уделено проведению профилактических мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней, реализации программы кабанозамещения на территории охотничьих угодий альтернативными видами охотничьих ресурсов и вопросам дичеразведения.
Как было отмечено в ходе совещания, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации плотность обитания кабана на территории области доведена до 0,5 головы на 1000 гектаров площади, а в очаге заражения, Хворостянском районе, до 0,17 головы при требовании 0,25. Вокруг крупных свиноводческих комплексов, расположенных в Похвистневском и Красноярском районах, определены десятикилометровые зоны, свободные от диких кабанов. Охотпользователям поставлена задача по ее соблюдению.
Мониторинг эпизоотической ситуации на территории всех охотничьих угодий будет ежедневно проводиться специалистами департамента охоты и рыболовства, а также департамента ветеринарии Самарской области.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!