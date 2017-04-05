Опубликован список управляющих компаний, которые не предоставляют информацию о льготниках

Газета "Волжская коммуна" опубликовала список управляющих компаний и ТСЖ Самары, которые не предоставляют информацию о своих льготниках.
В списке 97 организаций, по вине которых 2156 жителей Самары, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг, не могут их автоматически получать.
При этом 98% поставщиков по всей губернии заключили соответствующие соглашения с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и вовремя передают информацию о своих льготниках.
Пожилые люди, ветераны, инвалиды вынуждены ежемесячно сами приносить в органы социальной защиты квитанции об оплате. Либо, если люди не могут по состоянию здоровья выходить из дома, за них это делают закрепленные социальные работники.
"Больше всего таких граждан проживает в Октябрьском районе областного центра. По сути, из-за прямого саботажа управляющих организаций, не передающих сведения в региональный минсоцдемполитики, более 500 льготников района не получают компенсации за коммунальные услуги. Кстати, именно от Октябрьского района баллотировался в депутаты М Н.Матвеев, который регулярно зовет граждан на митинги против адресных мер социальной поддержки. Неужели совпадение?" - пишет издание.
На начало апреля на территории Самары выявлено 933 поставщика услуг ЖКХ, из них 874 организации заключили соглашения с министерством и передают сведения.
"Проблем нет у жителей Советского, Красноглинского и Куйбышевского районов. Но 97 организаций в остальных районах всеми правдами и неправдами тормозят получение льгот своими жильцами", - сообщает "Волжская коммуна".
Последние комментарии
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(
Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.