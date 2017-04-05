Опубликован список управляющих компаний, которые не предоставляют информацию о льготниках

Газета "Волжская коммуна" опубликовала список управляющих компаний и ТСЖ Самары, которые не предоставляют информацию о своих льготниках.

В списке 97 организаций, по вине которых 2156 жителей Самары, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг, не могут их автоматически получать.

При этом 98% поставщиков по всей губернии заключили соответствующие соглашения с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и вовремя передают информацию о своих льготниках.

Пожилые люди, ветераны, инвалиды вынуждены ежемесячно сами приносить в органы социальной защиты квитанции об оплате. Либо, если люди не могут по состоянию здоровья выходить из дома, за них это делают закрепленные социальные работники.

"Больше всего таких граждан проживает в Октябрьском районе областного центра. По сути, из-за прямого саботажа управляющих организаций, не передающих сведения в региональный минсоцдемполитики, более 500 льготников района не получают компенсации за коммунальные услуги. Кстати, именно от Октябрьского района баллотировался в депутаты М Н.Матвеев, который регулярно зовет граждан на митинги против адресных мер социальной поддержки. Неужели совпадение?" - пишет издание.

На начало апреля на территории Самары выявлено 933 поставщика услуг ЖКХ, из них 874 организации заключили соглашения с министерством и передают сведения.

"Проблем нет у жителей Советского, Красноглинского и Куйбышевского районов. Но 97 организаций в остальных районах всеми правдами и неправдами тормозят получение льгот своими жильцами", - сообщает "Волжская коммуна".