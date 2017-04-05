16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре госпитализирована девушка, попавшая под иномарку на ул. Стара-Загора После столкновения трех машин у Дома печати госпитализирован один человек В Жигулевске пострадал ребенок, перебегавший дорогу в неположенном месте В Саратовской области водитель самарского грузовика насмерть сбил пешехода В Самаре под колесами иномарки пострадал ребенок

ДТП Происшествия

В Жигулевске пострадал ребенок, перебегавший дорогу в неположенном месте

ЖИГУЛЕВСК. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 109
Версия для печати

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске под колеса автомобиля угодил восьмилетний ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что в 07:40 на ул. Радиозаводской 62-летний водитель автомобиля ВАЗ 21213 (водительский стаж —  42 года) наехал на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи его направили на амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

Фирдус Алиев 06 февраля 2017 23:52 Три человека пострадали при столкновении Hyundai и "Нивы" на ул. Мяги

Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!

Алла Дмитриева 06 февраля 2017 10:42 При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам

Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30