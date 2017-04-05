В Жигулевске пострадал ребенок, перебегавший дорогу в неположенном месте

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске под колеса автомобиля угодил восьмилетний ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что в 07:40 на ул. Радиозаводской 62-летний водитель автомобиля ВАЗ 21213 (водительский стаж — 42 года) наехал на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи его направили на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.