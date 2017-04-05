В Жигулевске пострадал ребенок, перебегавший дорогу в неположенном месте

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске под колеса автомобиля угодил восьмилетний ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что в 07:40 на ул. Радиозаводской 62-летний водитель автомобиля ВАЗ 21213 (водительский стаж — 42 года) наехал на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи его направили на амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.