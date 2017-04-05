Сотрудники Безымянской ТЭЦ спасли жизнь своему коллеге

В понедельник, 3 апреля, в 13:27 на полу в кабинете на Безымянской ТЭЦ был обнаружен без сознания 45-летний мастер по ремонту механических мастерских и газового оборудования Центральной ремонтной службы Сергей П., сообщают в пресс-службе филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс".
Сотрудниками станции немедленно была вызвана "скорая помощь", в кабинет срочно прибыли работники здравпункта станции - доверенный врач Самарской страховой медицинской компании Марина Ильина и заведующая здравпунктом Валентина Новикова.
Как сообщают на предприятии, в 13:34 у мужчины была зафиксирована остановка дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности, посинели кожные покровы. Сразу же медицинские работники совместно с ведущим инженером по охране труда БТЭЦ Людмилой Грачевой и начальником котлотурбинного цеха станции Максимом Мотковым начали делать заболевшему искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и проводить медикаментозную реанимацию.
До приезда бригады "скорой помощи" сотрудники ТЭЦ как минимум дважды восстанавливали работу останавливавшегося сердца своего коллеги. В тот же день больной был прооперирован в Самарском кардиологическом центре и в ближайшие дни будет переведен из реанимации в обычную палату медицинского учреждения.
"Тренировки по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему регулярно проходят все сотрудники предприятий "Т Плюс Самара", - отмечают на предприятии. - Задания на эту тему - один из обязательных этапов конкурсов профессионального мастерства, ежегодно проходящих на электростанциях и предприятиях тепловых сетей "Т Плюс".
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