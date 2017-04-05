Самарчанку убили во время празднования ее дня рождения

В Самаре 29-летнего местного жителя подозревают в убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские, приехавшие по вызову на место преступления, обнаружили в квартире на ул. Калининградской двух дерущихся мужчин и труп женщины с множественными ножевыми ранениями.

Выяснилось, что мужчины являются братьями, а 43-летняя погибшая - сожительница одного из них. В квартире было застолье по случаю ее дня рождения. В какой-то момент сожитель именинницы вышел, оставив брата и женщину наедине. Вернувшись, он долго не мог открыть дверь и, заподозрив неладное, позвонил в полицию. Когда ему удалось войти, самарец понял, что внутри произошло преступление. Он предположил, что к произошедшему причастен брат, и набросился на родственника.

По версии правоохранителей, после ухода одного из мужчин женщина тоже решила уйти, но между ней и братом сожителя произошел конфликт, и мужчина нанес ей несколько ударов ножом.

При проверке выяснилось, что подозреваемый нигде не работает и привлекался к уголовной ответственности за кражу. По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело.