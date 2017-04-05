Жителя Самары ограбили по пути из одного бара в другой

В Самаре 33-летний мужчина обратился в полицию из-за того, что его ограбили на ул. Солдатской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
У пострадавшего отобрали 15 тыс. руб. и мобильный телефон. По словам заявителя, преступление совершил его новый знакомый.
По версии правоохранителей, в тот день потерпевший познакомился в баре с одним из посетителей. Мужчины выпили и решили посетить другое увеселительное заведение. По дороге самарец споткнулся и упал, а новый знакомый вместо того, чтобы помочь, отобрал у постерпевшего деньги и телефон.
Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Вскоре его задержали. Он не отрицал вину и рассказал полицейским, что похищенные деньги потратил, а телефон продал неизвестному.
По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?