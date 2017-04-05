Прокуратура утвердила обвинение любителю пить за рулем, который пытался откупиться от сотрудника ДПС

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по делу Антона Сушискайте. По версии правоохранителей, 33-летний мужчина пытался подкупить сотрудника ГИБДД.

При этом обвиняемый уже имеет судимости: в 2015 г. он попадался пьяным за рулем, притом что уже был лишен водительских прав. Теперь его будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Покушение на дачу мелкой взятки").

"По версии органа дознания, 22 ноября 2016 г. обвиняемый был остановлен сотрудником ДПС, который выяснил, что на тот момент мужчина не имел права управлять машиной, - рассказали в прокуратуре Промышленного района. - В салоне служебного автомобиля он лично передал сотруднику ДПС 10 тыс. руб. за то, чтобы тот не составлял протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортом водителем, не имеющим права управления транспортным средством"). Сотрудник полиции при этом от денег отказался".

За мелкое взяточничество законом предусмотрен штраф до 200 тыс. руб., исправительные работы либо до года лишения свободы.