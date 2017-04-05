Микрокредитную компанию уличили в сокрытии данных

В Самаре ООО "Микрокредитная компания Зберзайм" уличили в нарушении законодательства о потребительском кредите (займе).

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района, во время выездной проверки выяснилось, что по месту работы компании на пр. Кирова не размещалась обязательная информация о сроке, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения кредита, и о процентных ставках в процентах годовых, что существенно ущемляет права заемщиков и вводит их в заблуждение.

Ведь, по закону, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. В течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) заемщик может досрочно вернуть всю сумму кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования, для целевых кредитов - в течение 30 дней.

Прокуратура внесла в адрес директора ООО "Микрокредитная компания Зберзайм" Инны Гранкиной представление об устранении нарушений, после чего сотрудника организации привлекли к дисциплинарной ответственности.