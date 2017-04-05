Микрокредитную компанию уличили в сокрытии данных

В Самаре ООО "Микрокредитная компания Зберзайм" уличили в нарушении законодательства о потребительском кредите (займе).
Как сообщили в прокуратуре Промышленного района, во время выездной проверки выяснилось, что по месту работы компании на пр. Кирова не размещалась обязательная информация о сроке, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения кредита, и о процентных ставках в процентах годовых, что существенно ущемляет права заемщиков и вводит их в заблуждение.
Ведь, по закону, заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. В течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) заемщик может досрочно вернуть всю сумму кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования, для целевых кредитов - в течение 30 дней.
Прокуратура внесла в адрес директора ООО "Микрокредитная компания Зберзайм" Инны Гранкиной представление об устранении нарушений, после чего сотрудника организации привлекли к дисциплинарной ответственности.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!