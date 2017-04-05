Организаторы финансовой пирамиды "Инвестойл" присвоили более 592 млн рублей

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу исполнительного директора ООО "Инвестойл" Владимира Романова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Напомним, по версии правоохранителей, с января 2012 г. по 20 марта 2015 г. Романов, будучи в сговоре с Д.Артамоновым и другими людьми из числа сотрудников "Финансовой группы "Инвестойл", личности которых следствие не установило, в офисах в Самаре, Тольятти и Санкт-Петербурге заключили с 1841 человеком договоры инвестиционных займов. При этом взятые на себя обязательства никто не собирался исполнять. В результате гражданам был причинен ущерб более чем на 592,5 млн рублей.

С 13 ноября 2015 г. по настоящий момент Владимир Романов находится под стражей. 29 сентября 2016 г. ему предъявили окончательное обвинение. Во время предварительного следствия он вины не признал.

Уголовное преследование в отношении его подельника Д.Артамонова было прекращено в связи со смертью.

По данным правоохранителей, злоумышленники сознавали, что создают финансовую пирамиду. Чтобы завуалировать преступную деятельность, они создали образ преуспевающего агентства недвижимости, которое якобы сотрудничает с зарубежными компаниями, а также получает прибыль от горно- и золотоперерабатывающей промышленности. Однако фирма не вела никакой реальной финансовой деятельности. Также Романов, Артамонов и другие распространяли в СМИ и Интернете рекламу своего "предприятия". В ней обещалась высокая доходность по вкладам от 24% до 30% в короткое время - от трех до 18 месяцев.

4 апреля уголовное дело направили в Самарский областной суд для определения территориальной подсудности.