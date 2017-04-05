Прокуратура обнаружила нарушения закона о трудоустройстве инвалидов на самарских предприятиях ж/д транспорта

Куйбышевская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства о трудоустройстве инвалидов в пассажирском вагонном депо Самары, на Самарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки и в Куйбышевской дирекции по водоснабжению, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
По данным Максима Ворошилова, поводом для прокурорской проверки на этих предприятиях послужила информация, поступившая к ним из городского Центра занятости населения.
"Прокуратура установила, что должностные лица этих организаций не создали и не выделили рабочие места для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов в феврале 2017 г. и не издали соответствующие локальные нормативные акты, - подчеркнул Максим Ворошилов. - В связи с этим в отношении должностных лиц предприятий возбуждены дела о нарушении прав инвалидов на трудоустройство по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ".
Кроме того, руководителям пассажирского вагонного депо Самара, Самарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению Куйбышевский транспортный прокурор внес представления об устранении нарушений федерального законодательства о занятости инвалидов в РФ.
"Рассмотрение материалов проверки мировым судьей и представления, а также фактическое устранение нарушений находятся на контроле в Куйбышевской транспортной прокуратуре", - подчеркнул Максим Ворошилов.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!