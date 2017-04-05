Прокуратура обнаружила нарушения закона о трудоустройстве инвалидов на самарских предприятиях ж/д транспорта

Куйбышевская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства о трудоустройстве инвалидов в пассажирском вагонном депо Самары, на Самарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки и в Куйбышевской дирекции по водоснабжению, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

По данным Максима Ворошилова, поводом для прокурорской проверки на этих предприятиях послужила информация, поступившая к ним из городского Центра занятости населения.

"Прокуратура установила, что должностные лица этих организаций не создали и не выделили рабочие места для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов в феврале 2017 г. и не издали соответствующие локальные нормативные акты, - подчеркнул Максим Ворошилов. - В связи с этим в отношении должностных лиц предприятий возбуждены дела о нарушении прав инвалидов на трудоустройство по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ".

Кроме того, руководителям пассажирского вагонного депо Самара, Самарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению Куйбышевский транспортный прокурор внес представления об устранении нарушений федерального законодательства о занятости инвалидов в РФ.

"Рассмотрение материалов проверки мировым судьей и представления, а также фактическое устранение нарушений находятся на контроле в Куйбышевской транспортной прокуратуре", - подчеркнул Максим Ворошилов.