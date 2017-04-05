Жителя Сызрани обвиняют в организации бизнеса платных секс-услуг

Прокуратура Сызрани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Олега Жукова по статье "Деяние, направленное на организацию проституции другими лицами", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с осени 2015 г. по сентябрь 2016 г. Жуков в Сызрани уговаривал молодых женщин заняться проституцией, а также искал водителей для доставки девушек и диспетчера, который должен был контролировать время, проведенное с клиентом, и размер денежного вознаграждения.

Уголовное дело направлено в суд.