Жителя Сызрани обвиняют в организации бизнеса платных секс-услуг

Прокуратура Сызрани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Олега Жукова по статье "Деяние, направленное на организацию проституции другими лицами", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, с осени 2015 г. по сентябрь 2016 г. Жуков в Сызрани уговаривал молодых женщин заняться проституцией, а также искал водителей для доставки девушек и диспетчера, который должен был контролировать время, проведенное с клиентом, и размер денежного вознаграждения.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?