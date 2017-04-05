В Самаре возбудили два уголовных дела в связи с поддельными документами для поступления детей в первый класс

В Самаре возбуждено два уголовных дела в связи с подделкой документов, а именно свидетельств о регистрации по месту пребывания детей, дающих возможность поступить в определенную школу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным прокуратуры, в школе №150 к заявлениям о зачислении детей в первый класс были приложены два свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории, закрепленной за образовательным учреждением.
При этом при проверке выяснилось, что несовершеннолетний и его законный представитель не проживают по указанному в свидетельстве адресу. А по журналу учета заявлений о регистрации по месту пребывания отдела миграции ОП №1 У МВД России по Самаре номера, указанные в документе, числятся за другими гражданами.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?