Алексей Шавель: "Мы хотим показать, что на территории Самарской области терроризм и экстремизм не пройдут"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

Член правления Самарского союза молодежи Самарской области, член молодежного парламента при Самарской губернской думе Алексей Шавель отмечает, что сейчас происходит качественный скачок в социально-экономическом развитии.

"Идет подготовка к чемпионату мира по футболу, строятся новые предприятия, больницы, детские сады, - перечисляет он. - Главное условие успешного продолжения - сохранение мирного, созидательного развития общества. В то же время нарастает угроза со стороны экстремистских сил. Молодежь пытаются вербовать, призывают к террористической деятельности. Недавние трагические события в Санкт-Петербурге нас очень встревожили. Мы хотим показать, что на территории Самарской области терроризм и экстремизм не пройдут. Мы хотим показать всему миру, что русский дух не сломить. Мы - за мирное созидание, поэтому призываем всех поддержать нашу точку зрения".