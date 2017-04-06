Алексей Шавель: "Мы хотим показать, что на территории Самарской области терроризм и экстремизм не пройдут"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.
Член правления Самарского союза молодежи Самарской области, член молодежного парламента при Самарской губернской думе Алексей Шавель отмечает, что сейчас происходит качественный скачок в социально-экономическом развитии.
"Идет подготовка к чемпионату мира по футболу, строятся новые предприятия, больницы, детские сады, - перечисляет он. - Главное условие успешного продолжения - сохранение мирного, созидательного развития общества. В то же время нарастает угроза со стороны экстремистских сил. Молодежь пытаются вербовать, призывают к террористической деятельности. Недавние трагические события в Санкт-Петербурге нас очень встревожили. Мы хотим показать, что на территории Самарской области терроризм и экстремизм не пройдут. Мы хотим показать всему миру, что русский дух не сломить. Мы - за мирное созидание, поэтому призываем всех поддержать нашу точку зрения".
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!