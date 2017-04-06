Анна Осипова: "Мы должны показать всем, кто мешает нам в созидательной деятельности, что это недопустимо"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, должна продемонстрировать твердый настрой на созидательную деятельность, считает председатель МОО "Студенческий совет Самарской области" Анна Осипова.
"Мы поддерживаем отрицательную реакцию молодежи на различные проявления терроризма и экстремизма, - отмечает она. - Наша организация самой важной своей задачей считает воспитание патриотических качеств в молодежных кругах. Студенческий совет проводит много мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Одно из них успешно реализуется активистами нашей организации уже седьмой год - это международный гражданско-патриотический проект "15 дней до Великой Победы". Мы должны показать всем, кто мешает нам в нашей созидательной деятельности, что это недопустимо!"
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!