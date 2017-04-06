Анна Осипова: "Мы должны показать всем, кто мешает нам в созидательной деятельности, что это недопустимо"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, должна продемонстрировать твердый настрой на созидательную деятельность, считает председатель МОО "Студенческий совет Самарской области" Анна Осипова.

"Мы поддерживаем отрицательную реакцию молодежи на различные проявления терроризма и экстремизма, - отмечает она. - Наша организация самой важной своей задачей считает воспитание патриотических качеств в молодежных кругах. Студенческий совет проводит много мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Одно из них успешно реализуется активистами нашей организации уже седьмой год - это международный гражданско-патриотический проект "15 дней до Великой Победы". Мы должны показать всем, кто мешает нам в нашей созидательной деятельности, что это недопустимо!"