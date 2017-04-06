Житель Тольятти, ранивший мужчину ножом, прятался от росгвардейцев в ящике с песком

На днях в Тольятти патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного об инциденте в одном из городских ночных клубов и выехал на место происшествия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-группе Управления Росгвардии по Самарской области.
В увеселительном заведении патрульные выяснили, что во время внезапно возникшего конфликта один из посетителей ударил другого ножом. Пострадавший 20-летний мужчина получил проникающее ранение в область сердца и был госпитализирован. А подозреваемый бросил нож на месте преступления и скрылся.
Просмотрев записи камер видеонаблюдения, пообщавшись с персоналом ночного клуба и свидетелями инцидента, сотрудники Росгвардии определили, как выглядел преступник и приступили к его розыску.
Объезжая прилегающие к увеселительному заведению кварталы, стражи правопорядка заметили на улице Юбилейной двух человек, внешность одного из которых совпадала с приметами подозреваемого. А он, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться. Патрульные начали преследование.
Подозреваемый забежал на территорию расположенного поблизости детского сада. По следам молодого человека патрульные дошли до пожарного щита. И открыв стоящий рядом ящик с песком обнаружили внутри подозреваемого. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Подозреваемым оказался ранее судимый 19-летний житель Тольятти. В его отношении возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?