В Самаре стартует серия субботников "Чистый город"

В четверг, 6 апреля, в 12:00 на Крымской площади стартует серия субботников "Чистый город".

Акция "Чистый город" с участием молодежи Самары проводится уже четвертый год и каждый раз охватывает все большее количество парков, скверов и аллей. В 2015 г. было убрано пять парков, в 2016 г. — восемь, а в этом году запланированы субботники уже в 15 местах. Все субботники пройдут с 6 по 21 апреля.

Преображать город, помимо студентов, будут активисты общественного молодежного движения "Чистый город", лидеры и члены молодежных организаций и молодежного парламента при городское думе, представители ветеранских организаций, организации содействия воспитанию молодежи "Воспитанники комсомола — мое Отечество", а также представители студенческих и профессиональных СМИ.

Тематика субботника у молодежи в этом году отличаются разнообразием. Так, 6 апреля пройдет субботник под темой "Россия и Крым, вместе всегда", часть субботников будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне, другая — Году экологии. Также есть субботники, посвященные дружбе народов, единению поколений.

Месячник по благоустройству в этом году проходит в новом формате. Традиционные субботники приобретают масштаб городского проекта под названием: "Поработал — отдохни!". Самые активные участники месячника по благоустройству получат билеты на спектакли, выставки, экскурсии, концерт звездного коллектива на площади им. Куйбышева 22 апреля, а также скидки на покупки в супермаркетах.

Жителей, которые лучше других сумеют навести порядок в своих дворах, планируют обеспечить рассадой цветов и саженцами деревьев.

Администрации внутригородских районов совместно с управляющими компаниями обеспечат жителей всем необходимым инвентарем: перчатками, мешками, граблями и другими инструментами.