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ЖКХ и благоустройство Общество

Очищать улицы Самары летом будут 600 спецмашин

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площади им. Куйбышева состоялся традиционный смотр коммунальной техники, предназначенной для содержания территории города в летний период.

Свою готовность к уборке улиц и дворов представили муниципальные предприятия города, а также пять крупнейших управляющих компаний, которые обслуживают более 40% многоквартирных домов. В смотре участвовали 122 спецмашины: пылесосы, поливомоечные и подметальные машины, мини-погрузчики и др. Всего же очищать городские улицы, парки, скверы и набережные будут почти 600 спецмашин муниципальных предприятий.

Большинство представленной техники обладает важными преимуществами - это маневренность, мощность, удобство в управлении и главное - универсальность: возможность эксплуатации не только в летний, но и зимний период.

На смотре наиболее весомо было представлено МП "Благоустройство", парк которого за последние два года был существенно обновлен. Кроме того, на испытаниях у предприятия сейчас находится новейшая пылеуборочная машина элеваторного типа. Как рассказал специалист МП "Благоустройство" Александр Бей, она способна увеличить скорость уборки городских улиц в несколько раз.

"Теперь благодаря новой машине скорость уборки прилотковой части увеличилась в десятки раз. При этом для ее обслуживания нужен всего лишь один человек", - сказал он.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко проверил не только состояние спецтехники, но и готовность служб ЖКХ к предстоящему месячнику по благоустройству. Они должны быть укомплектованы необходимым количеством инструмента и мешков для сбора мусора.

"В целом городские службы готовы к работе в летний период и к месячнику по благоустройству, - заключил Василенко. - Бригады дворников сформированы, техника приведена в порядок. До субботы управляющие компании должны быть полностью укомплектованы необходимым количеством инвентаря. Он будет предоставлен гражданам, которые примут участие в уборке города".

Напомним, традиционный месячник по благоустройству стартовал 1 апреля, сообщают в городской администрации.

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