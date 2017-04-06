Очищать улицы Самары летом будут 600 спецмашин

На площади им. Куйбышева состоялся традиционный смотр коммунальной техники, предназначенной для содержания территории города в летний период.
Свою готовность к уборке улиц и дворов представили муниципальные предприятия города, а также пять крупнейших управляющих компаний, которые обслуживают более 40% многоквартирных домов. В смотре участвовали 122 спецмашины: пылесосы, поливомоечные и подметальные машины, мини-погрузчики и др. Всего же очищать городские улицы, парки, скверы и набережные будут почти 600 спецмашин муниципальных предприятий.
Большинство представленной техники обладает важными преимуществами - это маневренность, мощность, удобство в управлении и главное - универсальность: возможность эксплуатации не только в летний, но и зимний период.
На смотре наиболее весомо было представлено МП "Благоустройство", парк которого за последние два года был существенно обновлен. Кроме того, на испытаниях у предприятия сейчас находится новейшая пылеуборочная машина элеваторного типа. Как рассказал специалист МП "Благоустройство" Александр Бей, она способна увеличить скорость уборки городских улиц в несколько раз.
"Теперь благодаря новой машине скорость уборки прилотковой части увеличилась в десятки раз. При этом для ее обслуживания нужен всего лишь один человек", - сказал он.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко проверил не только состояние спецтехники, но и готовность служб ЖКХ к предстоящему месячнику по благоустройству. Они должны быть укомплектованы необходимым количеством инструмента и мешков для сбора мусора.
"В целом городские службы готовы к работе в летний период и к месячнику по благоустройству, - заключил Василенко. - Бригады дворников сформированы, техника приведена в порядок. До субботы управляющие компании должны быть полностью укомплектованы необходимым количеством инвентаря. Он будет предоставлен гражданам, которые примут участие в уборке города".
Напомним, традиционный месячник по благоустройству стартовал 1 апреля, сообщают в городской администрации.
Последние комментарии
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(
Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.