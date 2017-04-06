В Курумоче из-за потерявшей сознание пассажирки экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Алма-Ату

В четверг, 6 апреля, в 6:30 в аэропорту Курумоч экстренно сел самолет Аэробус 320 со 147 пассажирами, летевший рейсом Москва - Алма-Ата, в связи с ухудшением состояния 17-летней пассажирки, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

По предварительным данным, девушка летела с командой дзюдоисток с соревнований. По словам Максима Ворошилова, тренер юной спортсменки пояснил, что она получила на соревнованиях травму шеи и головы и потеряла сознание в полете.

Из аэропорта девушку перевезли в больницу им. Середавина. А воздушное судно отправилось по своему маршруту.