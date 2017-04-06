В Курумоче из-за потерявшей сознание пассажирки экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Алма-Ату

В четверг, 6 апреля, в 6:30 в аэропорту Курумоч экстренно сел самолет Аэробус 320 со 147 пассажирами, летевший рейсом Москва - Алма-Ата, в связи с ухудшением состояния 17-летней пассажирки, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
По предварительным данным, девушка летела с командой дзюдоисток с соревнований. По словам Максима Ворошилова, тренер юной спортсменки пояснил, что она получила на соревнованиях травму шеи и головы и потеряла сознание в полете.
Из аэропорта девушку перевезли в больницу им. Середавина. А воздушное судно отправилось по своему маршруту.
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Трехнедельный ребенок в сумке-кенгуру? Я вот думаю, силовики должны проверить не от перелома ли шейных позвонков наступила смерть. Потому что еще в роддоме говорят - ребенок не держит головку до двух месяцев и его нельзя носить в рюкзаке-кенгуру. Тут следует привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?
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Если в больнице есть кабинет, оснащенный оборудованием для оказания сердечно-легочной реанимации, то почему мужчину не перенесли туда? Если его сердце только-только остановилось, его наверняка можно было "запустить" обратно. Очень странная позиция медиков и силовиков. Мужчина умер у дверей медучреждения, но никто в этом не виноват.