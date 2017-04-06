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Преступления Происшествия

Сызранскую пенсионерку обвиняют в ложном сообщении об ограблении

СЫЗРАНЬ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пенсионерку из Сызрани подозревают в ложном доносе о преступлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Судимая за сбыт наркотиков 64-летняя местная жительница сообщила в полицию, что у дома на ул. Пензенской на нее напали двое неизвестных и отобрали сумку с продуктами и кошельком, в котором было 9 тыс. рублей. По словам женщины, она встретила нападавших, когда шла из магазина с покупками. Было возбуждено уголовное дело.

Однако полицейские не обнаружили подтверждения слов заявительницы. Они выяснили, что в тот день потерпевшая не была в магазине. Это подтвердили и записи с камер видеонаблюдения, а также показания свидетелей.

В результате, как сообщает полиция, пенсионерка призналась, что нападения не было. Ранее она получила пенсию и за два последующих дня потратила ее на спиртное. Выпивала женщина в компании малознакомых людей. Где происходило застолье и кто были ее собутыльники, пенсионерка не помнит. Историей об ограблении она якобы решила оправдать пропажу крупной суммы.

Теперь женщине предъявлено обвинение в ложном доносе. Уголовное дело уже направлено в суд, подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

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