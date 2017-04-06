В Тольятти полиция задержала 15-летнюю школьницу

В среду, 5 апреля, сотрудники уголовного розыска Центрального райотдела полиции Тольятти задержали 15-летнюю школьницу, которую подозревают в грабеже.

По версии предварительного следствия, 3 апреля, около 14:00, у дома по ул. Ушакова, 40 подозреваемая отняла сотовый телефон у восьмилетней девочки.