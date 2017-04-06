В Тольятти полиция задержала 15-летнюю школьницу

В среду, 5 апреля, сотрудники уголовного розыска Центрального райотдела полиции Тольятти задержали 15-летнюю школьницу, которую подозревают в грабеже.
По версии предварительного следствия, 3 апреля, около 14:00, у дома по ул. Ушакова, 40 подозреваемая отняла сотовый телефон у восьмилетней девочки.
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Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?