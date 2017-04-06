Лидия Катина: "На территории Самарской области будут царить взаимоуважение, взаимопонимание и солидарность!"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

"Каждый житель Самарской области, если он считает себя гражданином нашей Родины, должен сказать "нет" тем силам, которые осуществили этот страшный теракт в Санкт-Петербурге. И ведь он не первый. Сколько уже было таких трагедий и в нашей стране, и за рубежом! Это же страшно. Разве хочет кто-нибудь из нас пережить этот ужас, потерять кого-то из родных и близких людей? Жители нашего региона должны продемонстрировать всем: на территории Самарской области будут царить взаимоуважение, взаимопонимание и солидарность", - поделилась мнением председатель Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения населения Лидия Катина.