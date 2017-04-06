Лидия Катина: "На территории Самарской области будут царить взаимоуважение, взаимопонимание и солидарность!"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.
"Каждый житель Самарской области, если он считает себя гражданином нашей Родины, должен сказать "нет" тем силам, которые осуществили этот страшный теракт в Санкт-Петербурге. И ведь он не первый. Сколько уже было таких трагедий и в нашей стране, и за рубежом! Это же страшно. Разве хочет кто-нибудь из нас пережить этот ужас, потерять кого-то из родных и близких людей? Жители нашего региона должны продемонстрировать всем: на территории Самарской области будут царить взаимоуважение, взаимопонимание и солидарность", - поделилась мнением председатель Самарской областной организации профсоюза работников социального обеспечения населения Лидия Катина.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!