В Пестравском районе подтоплен мост через р. Большой Иргиз у с. Мосты

В пятницу, 7 апреля, в 6:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в р. Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в с. Мосты Пестравского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, высота уровня воды над дорожным полотном составляет 5 см. Органы местного самоуправления информируют населения о подтоплении.

Мост проходит над рекой Большой Иргиз и соединяет с. Мосты с селами Ломовка и Тепловка. Угрозы подтопления жилых домов нет.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, движение легкового транспорта через мост приостановлено, проезд большегрузного транспорта не ограничивался. В случае необходимости администрация сельского поселения организует водную переправу.

Эвакуация населения не требуется. Для охраны населенных пунктов Ломовка и Тепловка от пожаров, в с. Тепловка выставлен пост местной ДПК.