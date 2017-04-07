В Пестравском районе подтоплен мост через р. Большой Иргиз у с. Мосты

В пятницу, 7 апреля, в 6:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в р. Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в с. Мосты Пестравского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, высота уровня воды над дорожным полотном составляет 5 см. Органы местного самоуправления информируют населения о подтоплении.
Мост проходит над рекой Большой Иргиз и соединяет с. Мосты с селами Ломовка и Тепловка. Угрозы подтопления жилых домов нет.
На месте находятся сотрудники ГИБДД, движение легкового транспорта через мост приостановлено, проезд большегрузного транспорта не ограничивался. В случае необходимости администрация сельского поселения организует водную переправу.
Эвакуация населения не требуется. Для охраны населенных пунктов Ломовка и Тепловка от пожаров, в с. Тепловка выставлен пост местной ДПК.
Последние комментарии
Трехнедельный ребенок в сумке-кенгуру? Я вот думаю, силовики должны проверить не от перелома ли шейных позвонков наступила смерть. Потому что еще в роддоме говорят - ребенок не держит головку до двух месяцев и его нельзя носить в рюкзаке-кенгуру. Тут следует привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?
На меня 25 февраля глыба упала по адресу Комсомольская 37, с 5 этажа, чудом не попала в голову, сломала руку, в результате раздробленна лучевая кость., месяц провел в больнице, делали операцию.
Госпитализировать ребёнка нужно было тут же в реанимационное отделение Семашко и начинать инфузионную терапию обезвоженному ребёнку, а не чаем в платной палате отпаивать. А то, что в платной палате, - это понятно, т.к. установка главного врача. Его доля...
Если в больнице есть кабинет, оснащенный оборудованием для оказания сердечно-легочной реанимации, то почему мужчину не перенесли туда? Если его сердце только-только остановилось, его наверняка можно было "запустить" обратно. Очень странная позиция медиков и силовиков. Мужчина умер у дверей медучреждения, но никто в этом не виноват.