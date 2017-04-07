Прокуратура требует через суд оборудовать бизнес-терминал в аэропорту Курумоч средствами для доступа инвалидов

Куйбышевская транспортная прокуратура направила в суд иск о понуждении частной фирмы, эксплуатирующей бизнес-терминал в аэропорту Курумоч, оборудовать его необходимыми средствами для беспрепятственного доступа инвалидов, сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Михаил Шаляпин.

Как рассказал представитель надзорного ведомства, нарушения, в связи с которыми прокуратура сочла необходимым обратиться в суд, были выявлены в бизнес-терминале аэропорта во время прокурорской проверки соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.

"В бизнес-терминале, в частности, отсутствуют символы, указывающие на их доступность для инвалидов, - сказал старший помощник прокурора. - Участки пола не имеют тактильных предупреждающих указателей, не предусмотрены зоны отдыха на два-три места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках; отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов и текстофоны, отсутствует визуальная информация".

Иск надзорной инстанции суд пока не рассмотрел. Этот вопрос находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.