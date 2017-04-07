Прокуратура требует через суд оборудовать бизнес-терминал в аэропорту Курумоч средствами для доступа инвалидов

Куйбышевская транспортная прокуратура направила в суд иск о понуждении частной фирмы, эксплуатирующей бизнес-терминал в аэропорту Курумоч, оборудовать его необходимыми средствами для беспрепятственного доступа инвалидов, сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Михаил Шаляпин.
Как рассказал представитель надзорного ведомства, нарушения, в связи с которыми прокуратура сочла необходимым обратиться в суд, были выявлены в бизнес-терминале аэропорта во время прокурорской проверки соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.
"В бизнес-терминале, в частности, отсутствуют символы, указывающие на их доступность для инвалидов, - сказал старший помощник прокурора. - Участки пола не имеют тактильных предупреждающих указателей, не предусмотрены зоны отдыха на два-три места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках; отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов и текстофоны, отсутствует визуальная информация".
Иск надзорной инстанции суд пока не рассмотрел. Этот вопрос находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!