Павел Покровский: "Только наша сплоченность может остановить террористов"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, председатель правления Самарской городской библиотечной общественной организации Павел Покровский рассказал о том, почему сегодня нельзя оставаться в стороне.

"В жизни человека, да и общества в целом, бывают моменты, когда надо решительно обозначить свою гражданскую позицию. К сожалению, чаще всего эти моменты имеют трагическую окраску. И сегодня - как раз тот случай, когда мы должны тем людям, что выступили против нас, четко сказать, что мы видим этот вызов и готовы отреагировать. И чем больше людей выйдет на площадь, а не трусливо отсидится в стороне, тем лучше. От этого будет зависеть дальнейшая ситуация в стране - будут ли продолжаться теракты. В конечном счете, от этого зависит наше будущее, будущее наших детей. Только наша сплоченность может остановить террористов", - сообщил Покровский.