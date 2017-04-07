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Общество

Павел Покровский: "Только наша сплоченность может остановить террористов"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, председатель правления Самарской городской библиотечной общественной организации Павел Покровский рассказал о том, почему сегодня нельзя оставаться в стороне.

"В жизни человека, да и общества в целом, бывают моменты, когда надо решительно обозначить свою гражданскую позицию. К сожалению, чаще всего эти моменты имеют трагическую окраску. И сегодня - как раз тот случай, когда мы должны тем людям, что выступили против нас, четко сказать, что мы видим этот вызов и готовы отреагировать. И чем больше людей выйдет на площадь, а не трусливо отсидится в стороне, тем лучше. От этого будет зависеть дальнейшая ситуация в стране - будут ли продолжаться теракты. В конечном счете, от этого зависит наше будущее, будущее наших детей. Только наша сплоченность может остановить террористов", - сообщил Покровский.

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Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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А ты прямо много знаешь Аленушка....

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Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

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