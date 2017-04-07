Александр Шуструйский: "Студенты становились первыми жертвами экстремистских группировок и вместо самореализации попросту ломали себе судьбы"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.
Профессор, кандидат исторических наук, проректор Волжского университета им. Татищева Александр Шуструйский говорит о том, почему экстремисты стремятся увлечь за собой именно молодежь.
"Студенческое сообщество во все времена вызывало у экстремистов пристальный интерес. Молодость и отсутствие жизненного опыта, помноженные на желание самоутвердиться, - безусловно, очень податливый материал, из которого радикалы привыкли лепить покорную и верную себе армию. Так было в XVIII и XIX веках, наиболее ярко проявилось в XX веке, так есть и в наши дни. Хочется, чтобы ни один из вас не подпал под это влияние, а любую информацию оценивал бы исключительно с холодной головой. Повторюсь, что и 100, и 200 лет назад именно студенты становились первыми жертвами экстремистских группировок и вместо самореализации попросту ломали себе судьбы, защищая чьи-то преступные интересы", - заявил Шуструйский.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!