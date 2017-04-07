Александр Шуструйский: "Студенты становились первыми жертвами экстремистских группировок и вместо самореализации попросту ломали себе судьбы"

В преддверии общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!", которая пройдет 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре, лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

Профессор, кандидат исторических наук, проректор Волжского университета им. Татищева Александр Шуструйский говорит о том, почему экстремисты стремятся увлечь за собой именно молодежь.

"Студенческое сообщество во все времена вызывало у экстремистов пристальный интерес. Молодость и отсутствие жизненного опыта, помноженные на желание самоутвердиться, - безусловно, очень податливый материал, из которого радикалы привыкли лепить покорную и верную себе армию. Так было в XVIII и XIX веках, наиболее ярко проявилось в XX веке, так есть и в наши дни. Хочется, чтобы ни один из вас не подпал под это влияние, а любую информацию оценивал бы исключительно с холодной головой. Повторюсь, что и 100, и 200 лет назад именно студенты становились первыми жертвами экстремистских группировок и вместо самореализации попросту ломали себе судьбы, защищая чьи-то преступные интересы", - заявил Шуструйский.