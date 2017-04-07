Медицина останется доступной, несмотря на все обстоятельства

Расходы на здравоохранение в стране за последние годы ощутимо теряют в весе. Значит ли это, что медицина перестает быть доступной?

Сначала - статистика

Обеспеченность врачами в 2016 году у нас не хуже, чем в других регионах, - 37,3 на 10 тыс. населения, в Самаре - 58,6 на 10 тыс. населения (в РФ - 37,2, в ПФО - 36,1). Однако это не мешает росту заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, за последние пять лет она в регионе выросла на 10,5%. Однако, по мнению экспертов, рост отчасти связан с охватом населения медицинским наблюдением, который выявляет заболевания на ранней стадии.

По данным регионального Минздрава, в прошлом году житель губернии обращался к врачу в среднем девять раз. При этом распространенность заболеваний у нас почти в полтора раза больше, чем в ПФО и в целом по стране. И в лидерах - болезни сердца.

Следуя главным принципам

Медицинская помощь должна быть доступной и достаточной - это два главных принципа здравоохранения, которые отвечают за равновесие всей системы.

К примеру, 20 минут - столько должно пройти с момента экстренного вызова до появления бригады на пороге вашей квартиры, не более двух часов - на оказание неотложной помощи, от 10 дней до месяца - на проведение исследований, месяц - на плановую госпитализацию.

Доступная медицина - это своевременная и качественная помощь врача в любом месте, неважно, глубинка это или областной центр. И государство делает многое, чтобы лучшие практики (в том числе высокие медицинские технологии) применялись не только в столичных клиниках, но и в регионах.

Высокие не значит "далекие"

Высокотехнологичная помощь оказывается у нас по 20 профилям. По данным регионального Минздрава, в прошлом году с помощью высоких медицинских технологий бесплатно поправили здоровье 15 тыс. жителей области. Это на треть больше, чем годом ранее. Клиники продолжают осваивать новые методики лечения.

"Нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, ортопедия - профили, которыми традиционно сильна наша больница, - говорит зам. главврача по ОМР областной больницы им. В.Д.Середавина Михаил Кузнецов. - Мы первыми в регионе начали проводить трансплантацию костного мозга. Применяем методику ЭКМО по замещению легкого и не возим пациентов на санавиации в столицу, как раньше".

Становятся доступнее и репродуктивные технологии. "Наша клиника вот уже 10 лет внедряет передовые репродуктивные технологии, - говорит руководитель клиники ЭКО Елена Пилягина. - Со следующего года мы начнем принимать пациентов по ОМС".

Наряду со строительством новых медучреждений, в регионе продолжается обновление старых. Так, к чемпионату мира по футболу-2018 переоснащаются корпуса двух крупнейших больниц области - им. В.Д.Середавина и Н.И.Пирогова, где также появятся новые возможности оказания высокотехнологичной медпомощи.

Недовольных - большинство

Однако несмотря на предпринимаемые усилия, недовольных государственной медициной - большинство. Лишь треть пациентов области считает, что поправили здоровье на должном уровне. Такие данные привел на итоговой коллегии регионального Минздрава вице-губернатор Дмитрий Овчинников.

Независимая оценка качества медуслуг проводится как в государственных, так и в частных учреждениях здравоохранения. На деле это выглядит так: пациенты анонимно заполняют анкету, после чего опускают ее в специальный ящик. Возможность оценить качество медуслуг есть и онлайн. Эти данные анализируются и по результатам выносятся предписания.

Общественные "ревизоры" чаще всего отмечают многолетнее отсутствие ремонта в медучреждениях. На отказ в плановой диспансеризации жалуются омбудсмену региона О.Д.Гальцовой.

Тактика выживания

По словам министра регионального медицинского ведомства Геннадия Гридасова, госмедучреждения вынуждены оптимизировать расходы. В сторону "платников" смотрят и частные клиники, работающие по ОМС.

"Суммы, заложенной на реабилитацию пациентов с дорсопатиями по тарифу ОМС, хватало только на зарплату врача и часть расходных материалов, - поясняет руководитель вертеброневрологической клиники Андрей Чебыкин. - Расходы на оборудование, оплату коммунальных услуг и аренды клиника несла самостоятельно. Работа в таком формате лишала нас перспективы. Сейчас, помимо работы в системе ДМС, мы оказываем платные услуги социально незащищенным пациентам по гибкой системе цен. Специалисты клиники ежемесячно проводят бесплатные консультации для всех. Пациенты охотно делают выбор в пользу частной клиники, доверяясь авторитету практикующих врачей, авторским запатентованным методикам, лучшей оснащенности".

Геннадий Гридасов, министр здравоохранения Самарской области:

- Несмотря на все обстоятельства, экономическую и международную обстановку, нам впервые удалось добиться наименьшего за последние 25 лет коэффициента естественной убыли населения - 1,3 на 1 000 жителей. Безусловно, проблем в отрасли еще много, но у каждой проблемы есть решение.