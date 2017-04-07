В Самаре около 100 человек эвакуировали из-за подозрительного пакета

В Самаре правоохранители проверили подозрительный пакет, найденный в одном из отделений связи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

7 апреля в 11:25 в дежурную часть поступило сообщение о бесхозном пакете. На место происшествия отправили наружные службы полиции и следственно-оперативную группу с кинологом и служебно-разыскной собакой.

Правоохранители эвакуировали посетителей и работников учреждения - всего около 100 человек. Специалисты обследовали помещение и установили, что в пакете был тонометр. Взрывоопасных или взрывчатых веществ не обнаружено.

Сейчас учреждение работает в обычном режиме.