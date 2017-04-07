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Региональное Управление Росреестра включилось в работу по предупреждению пожаров

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пожароопасные территории теперь будут под пристальным наблюдением государственных земельных инспекторов Управления Росреестра по Самарской области.

В этом году ведомство вошло в число властных и силовых структур, которые в рамках своих полномочий предупреждают возникновение пожаров на территории нашего региона.

"Наша задача - оперативно предоставить информацию о земельных участках, на которых уже возникли пожары или может вспыхнуть пожар, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. - Список потенциально опасных территорий уже формируется. В частности, в нем будут обозначены земельные участки, которые входят в зону неконтролируемого выжигания сухой травы. Именно на эти участки будет обращено внимание органов местного самоуправления, а также коллег из министерств и ведомств, которые выполняют мероприятия по недопущению пожаров".

Предполагается, что участие земельного надзора в профилактике пожаров повысит эффективность пресечения таких случаев и снизит пожароопасную ситуацию в Самарской области.

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