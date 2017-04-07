Региональное Управление Росреестра включилось в работу по предупреждению пожаров

Пожароопасные территории теперь будут под пристальным наблюдением государственных земельных инспекторов Управления Росреестра по Самарской области.
В этом году ведомство вошло в число властных и силовых структур, которые в рамках своих полномочий предупреждают возникновение пожаров на территории нашего региона.
"Наша задача - оперативно предоставить информацию о земельных участках, на которых уже возникли пожары или может вспыхнуть пожар, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. - Список потенциально опасных территорий уже формируется. В частности, в нем будут обозначены земельные участки, которые входят в зону неконтролируемого выжигания сухой травы. Именно на эти участки будет обращено внимание органов местного самоуправления, а также коллег из министерств и ведомств, которые выполняют мероприятия по недопущению пожаров".
Предполагается, что участие земельного надзора в профилактике пожаров повысит эффективность пресечения таких случаев и снизит пожароопасную ситуацию в Самарской области.
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Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?