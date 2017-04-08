Молодежка "Крыльев" сыграла вничью со сверстниками из "Амкара"

В пятницу, 7 апреля, "Крылья Советов" и "Амкар" не смогли выявить сильнейшего в очной встрече в рамках 22-го тура молодежного первенства страны, сообщает sportbox.ru.

Защитник пермского клуба Рустам Вазитдинов открыл счет уже на шестой минуте встречи, однако позже хозяевам поля удалось восстановить равенство благодаря точному удару форварда Егора Голенкова - 1:1.

Эта ничья позволила "Крыльям" занять место на границе топ-10 турнирной таблицы первенства, "Амкар" — в числе аутсайдеров.