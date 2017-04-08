Участники акции "За мирное и созидательное развитие общества!" почтили память погибших от терактов

В субботу, 8 апреля, в Самаре продолжается общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", направленная в поддержку жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел теракт в метро.

В начале официальной части мероприятия участники акции (а их собралось на площади Куйбышева более 50 тыс. человек) минутой молчания почтили память погибших в результате террористических актов в Санкт-Петербурге, других российских городах и странах мира.