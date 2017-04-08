В субботу, 8 апреля, на главной площади Самары прошла масштабная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", объединившая более 50 тыс. человек.

Максим Оводенко: "Какие бы беды ни пришли в нашу область, мы все преодолеем и победим"

Сплотиться против терроризма жителей региона призвали почетные граждане области. Среди них герой соцтруда, директор Куйбышевского металлургического завода Максим Оводенко.

Он попросил собравшихся поддержать жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел теракт, унесший жизни 14 людей.

"Я хочу от имени ветеранов, людей старшего поколения, переживших много всяких бед в своей жизни, восхититься тем, как питерцы встретили это страшное событие, — сказал Оводенко. — Мы от всех здесь присутствующих пожелаем, во-первых, выздоровления тем, кто еще болен, а во-вторых, выразим соболезнования родным тех, кто погиб".

Он напомнил, с какой сердечностью реагировали жители северной столицы на чужую беду: они вытаскивали попавших из-под завалов, бесплатно развозили людей по домам.

"Я хочу призвать вас всех следовать примеру петербуржцев. И какие бы беды ни пришли на нашу землю, на нашу область — мы вместе обязательно все преодолеем и победим", — говорит ветеран.

Он также обратился ко всем родителям, призвав их быть внимательнее к детям. "Надо заботиться о своих детях, о своих внуках, чтобы они в таком незрелом еще возрасте не попали под влияние ваххабитов, как это случилось в Питере", — сказал Оводенко.

По мнению ветерана, жителям области необходимо сплотиться вокруг лидеров региона и страны. "Неправда ведет мир к разрушению. Но правда все равно восторжествует. Я вас призываю сплотиться вокруг мероприятий, которые проводит наш губернатор Николай Иванович Меркушкин. Здесь важно искреннее участие людей, чтобы они контролировали жизнь региона, качество проводящихся работ и движение бюджетных средств, — сказал Оводенко. — Еще раз призываю поддержать наш город, правительство и, конечно, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Желаю всем здоровья и многих лет жизни".