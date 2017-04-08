Максим Оводенко: "Какие бы беды ни пришли в нашу область, мы все преодолеем и победим"

В субботу, 8 апреля, на главной площади Самары прошла масштабная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", объединившая более 50 тыс. человек.
Сплотиться против терроризма жителей региона призвали почетные граждане области. Среди них герой соцтруда, директор Куйбышевского металлургического завода Максим Оводенко.
Он попросил собравшихся поддержать жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел теракт, унесший жизни 14 людей.
"Я хочу от имени ветеранов, людей старшего поколения, переживших много всяких бед в своей жизни, восхититься тем, как питерцы встретили это страшное событие, — сказал Оводенко. — Мы от всех здесь присутствующих пожелаем, во-первых, выздоровления тем, кто еще болен, а во-вторых, выразим соболезнования родным тех, кто погиб".
Он напомнил, с какой сердечностью реагировали жители северной столицы на чужую беду: они вытаскивали попавших из-под завалов, бесплатно развозили людей по домам.
"Я хочу призвать вас всех следовать примеру петербуржцев. И какие бы беды ни пришли на нашу землю, на нашу область — мы вместе обязательно все преодолеем и победим", — говорит ветеран.
Он также обратился ко всем родителям, призвав их быть внимательнее к детям. "Надо заботиться о своих детях, о своих внуках, чтобы они в таком незрелом еще возрасте не попали под влияние ваххабитов, как это случилось в Питере", — сказал Оводенко.
По мнению ветерана, жителям области необходимо сплотиться вокруг лидеров региона и страны. "Неправда ведет мир к разрушению. Но правда все равно восторжествует. Я вас призываю сплотиться вокруг мероприятий, которые проводит наш губернатор Николай Иванович Меркушкин. Здесь важно искреннее участие людей, чтобы они контролировали жизнь региона, качество проводящихся работ и движение бюджетных средств, — сказал Оводенко. — Еще раз призываю поддержать наш город, правительство и, конечно, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Желаю всем здоровья и многих лет жизни".
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!