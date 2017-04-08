Николай Меркушкин выразил соболезнования родственникам Георгия Гречко

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин направил телеграмму семье и коллегам летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко, в которой от правительства региона и от себя лично выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
Легендарный космонавт скончался в ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет.
"Профессионал с большой буквы, патриот и гражданин в полном смысле этого слова, верный, надежный друг и товарищ, Георгий Михайлович всегда стремился работать с полной самоотдачей, ставил государственные интересы выше личных и своим личным примером воспитывал нашу молодежь. Вместе с родными и близкими этого замечательного человека мы скорбим о постигшей всю нашу страну тяжелой утрате", — в частности, говорится в телеграмме.
Напомним, Георгий Гречко входил в оргкомитет Грушинского фестиваля, который он неоднократно посещал.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.