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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин выразил соболезнования родственникам Георгия Гречко

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин направил телеграмму семье и коллегам летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко, в которой от правительства региона и от себя лично выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Легендарный космонавт скончался в ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет.

"Профессионал с большой буквы, патриот и гражданин в полном смысле этого слова, верный, надежный друг и товарищ, Георгий Михайлович всегда стремился работать с полной самоотдачей, ставил государственные интересы выше личных и своим личным примером воспитывал нашу молодежь. Вместе с родными и близкими этого замечательного человека мы скорбим о постигшей всю нашу страну тяжелой утрате", — в частности, говорится в телеграмме.

Напомним, Георгий Гречко входил в оргкомитет Грушинского фестиваля, который он неоднократно посещал.

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