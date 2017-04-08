Директор форума "iВолга" Кристина Попова: "Молодежь Самарской области против терроризма!"

Молодежь Самарской области поддерживает обновления региона и выступает простив любых проявлений терроризма. Об этом заявила директор форума "iВолга", мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Кристина Попова.
Вместе с коллегами она принимала участие в акции "За мирное и созидательное развитие общества!", прошедшей 8 апреля на площади Куйбышева.
"Мы стали свидетелями ужасных событий теракта в Санкт-Петербурге. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших и тех, кто пострадал. Это наше общее горе, это наша общая беда. Мы восхищаемся мужеством и сплоченностью питерцев. Никакие силы не способны нас запугать, не способны внести раздор в наши ряды", — сказала Попова.
По мнению самарчанки, в это тяжелое время особенно важно поддерживать те позитивные изменения, которые происходят в городе и регионе.
"Сегодня мы, молодежь, заявляем решительное "нет" экстремизму! "Нет" терроризму! Мы готовимся к чемпионату мира по футболу, обновляются наши города, строятся новые школы, дороги, развиваются вузы Самарской области, продолжая славные традиции наших отцов и дедов. Мы готовим новые победы Самары в космосе, строительстве, промышленности и других отраслях. Это наш ответ нашим противникам, это наш вклад в развитие и укрепление нашей страны", — подчеркнула активистка. — Мы, молодежь Самарской области, являемся основной силой созидания. Мы вместе, и мы — против терроризма. Мы говорим "да" — созиданию, "да" — сильной России!" - заявила она.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!