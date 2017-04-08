Директор форума "iВолга" Кристина Попова: "Молодежь Самарской области против терроризма!"

Молодежь Самарской области поддерживает обновления региона и выступает простив любых проявлений терроризма. Об этом заявила директор форума "iВолга", мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Кристина Попова.

Вместе с коллегами она принимала участие в акции "За мирное и созидательное развитие общества!", прошедшей 8 апреля на площади Куйбышева.

"Мы стали свидетелями ужасных событий теракта в Санкт-Петербурге. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших и тех, кто пострадал. Это наше общее горе, это наша общая беда. Мы восхищаемся мужеством и сплоченностью питерцев. Никакие силы не способны нас запугать, не способны внести раздор в наши ряды", — сказала Попова.

По мнению самарчанки, в это тяжелое время особенно важно поддерживать те позитивные изменения, которые происходят в городе и регионе.

"Сегодня мы, молодежь, заявляем решительное "нет" экстремизму! "Нет" терроризму! Мы готовимся к чемпионату мира по футболу, обновляются наши города, строятся новые школы, дороги, развиваются вузы Самарской области, продолжая славные традиции наших отцов и дедов. Мы готовим новые победы Самары в космосе, строительстве, промышленности и других отраслях. Это наш ответ нашим противникам, это наш вклад в развитие и укрепление нашей страны", — подчеркнула активистка. — Мы, молодежь Самарской области, являемся основной силой созидания. Мы вместе, и мы — против терроризма. Мы говорим "да" — созиданию, "да" — сильной России!" - заявила она.