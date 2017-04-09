В Самаре госпитализирована девушка, попавшая под иномарку на ул. Стара-Загора

В субботу, 8 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 23-летнего водителя автомобиля Nissan, получившего права в 2013 году, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 19:15 он ехал по ул. Стара-Загора от проспекта Кирова в сторону ул. Г. Димитрова.
В пути около дома 177 по ул. Стара-Загора водитель сбил 21-летнюю девушку, которая получила телесные повреждения и была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.