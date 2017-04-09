В Самаре 47 человек тушили крупный пожар в частном доме

В воскресенье, 9 апреля, в 05:08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Кустанайская в Кировском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 250 кв. м. В тушении участвовали 47 человек, которые использовали 15 единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 05:40, а через четыре минуты пожар удалось полностью ликвидировать.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора