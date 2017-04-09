В Самаре 47 человек тушили крупный пожар в частном доме

В воскресенье, 9 апреля, в 05:08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Кустанайская в Кировском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 250 кв. м. В тушении участвовали 47 человек, которые использовали 15 единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 05:40, а через четыре минуты пожар удалось полностью ликвидировать.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.