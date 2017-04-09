В Кинель-Черкасском районе подтоплен низководный мост через р. Малый Кинель

В воскресенье, 9 апреля, в 09:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в селе Полудни Кинель-Черкасского района в результате подъема воды в реке Малый Кинель произошло подтопление низководного моста, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Высота уровня воды над дорожным полотном составляет 6 см. Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подтоплении низководного моста.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения не требуется.