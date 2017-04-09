В Самаре 19-летний парень "угостил" наркотиками свою 13-летнюю возлюбленную

Преступление было совершено 27 декабря прошлого года в квартире одного из домов, расположенных на ул. Партизанской в Советском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

19-летний молодой человек приехал домой к своему знакомому, чтобы употребить наркотики, так называемую "соль", приобретенную совместно с хозяином квартиры через одну из соцсетей. В это же время домой к общему знакомому приехала 13-летняя возлюбленная предполагаемого злоумышленника.

По словам подозреваемого, компания употребляла алкогольные напитки, после чего он достал из кармана пакетик с наркотическим веществом. При попытке предполагаемого злоумышленника раскрыть упаковку средство рассыпалось, и он перемешал собранную "соль" с сигаретным табаком.

Во время опроса молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что на первое предложение подростку покурить сигарету с веществом синтетического происхождения девочка ответила отказом. Однако подозреваемый описал ей дальнейшее состояние и чувство легкой эйфории, после чего та согласилась.

По данным правоохранителей, молодой человек уже является обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотического средства". Данное уголовное дело направлено в суд.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 230 УК РФ "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Оно также направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.