На трассе М-5 "Урал" размыло дорожное полотно

В воскресенье, 9 апреля, в 16:05 поступила информация о размыве дорожного полотна на автодороге М-5 "Урал", сообщает отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Самарской области.

Из-за поступления талой воды из полей на участке с 110 по 111 км автодороги М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург, новое направление) произошел размыв и проседания дорожного полотна.

Данный участок дороги перекрыт сотрудниками ГИБДД Нефтегорского района. Организован объездной путь по дороге Богатое-Самара-Оренбург (протяженностью 72 км).

На месте происшествия работает аварийно-ремонтная бригада. Проводится отсыпка грунта.

Для контроля за обстановкой на данный участок направлены оперативные группы из администрации и пожарно-спасательного гарнизона Алексеевского района.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.