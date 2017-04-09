Подтопление моста через р. Большой Иргиз сделало невозможным прямой проезд из с. Березовка в с. Большая Глушица

В воскресенье, 9 апреля, в 13:45 поступило сообщение о том, что у села Березовка Большеглушицкого района в результате подъема воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Высота уровня воды над дорожным полотном составляет 50 см.

В чрезвычайной службе поясняют, что низководный мост проходит над рекой Большой Иргиз и соединяет с Березовка с с. Большая Глушица. Движение автомобильного транспорта через мост приостановлено.

Проезд в с Большая Глушица организован по объездной дороге протяженностью 48 км через с. Большая Дергуновка и далее по трассе М-32.

Угрозы подтопления жилых домов нет. Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подтоплении низководного моста.

Эвакуация населения не требуется. Прикрытие данного населенного пункта от пожаров осуществляется подразделением ДПК с. Большая Дергуновка.