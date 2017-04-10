16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На станции Липяги двое самарцев пытались похитить рельсы, разрезав их автогеном Появилось видео задержания подозреваемые в сбыте фальшивых пятитысячных купюр Учащийся самарского колледжа продал чужой автомобиль, приняв его за бесхозный В Отрадном мужчина ударил пенсионера табуреткой и ограбил В Самаре 19-летний парень "угостил" наркотиками свою 13-летнюю возлюбленную

Преступления Происшествия

Учащийся самарского колледжа продал чужой автомобиль, приняв его за бесхозный

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 194
Версия для печати

В Самаре сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, продавшего чужой автомобиль, приняв его за бесхозный, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию за помощью обратился 40-летний мужчина, заявивший, что не обнаружил свой автомобиль ВАЗ-2107 1991 года выпуска на привычном месте — около дома, расположенного на ул. Ново-Садовой.  Заявитель рассказал о том, что машина была не на ходу, стояла долгое время на одном месте, и мужчина периодически проверял ее, но в это утро автомобиль исчез. Собственные усилия по поиску пропавшего автотранспорта не увенчались успехом. Полицейские установили особые приметы исчезнувшего имущества, после чего приступили к проверке полученной информации и выяснению подробностей произошедшего.  

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка провели осмотр местности, изъяли необходимые улики и опросили жильцов ближайших домов. При проведении комплекса мероприятий сотрудники полиции собрали сведения, свидетельствующие о краже транспортного средства. Было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре выяснили, что незадолго до пропажи к автомобилю подходили мужчины и о чем-то разговаривали. После разговора они отбуксировали автомобиль в неизвестном направлении. Основываясь на установленных фактах, полицейские установили личности и местонахождение мужчин. Вскоре стали известны подробности пропажи.

Оказалось, что автомобиль отечественного производства приглянулся 23-летнему самарцу. Как следовало из собранных материалов, во дворе дома он заметил машину, у которой отсутствовали фара и бампер, а также была разбита форточка. Такие обстоятельства навели молодого человека на мысль о том, что транспортное средство бесхозное. Он решил воспользоваться этим и  продать "железного коня" за 5 тыс. рублей. Житель областной столицы нашел покупателей и обозначил свои условия. Когда встал вопрос о наличии на продаваемый автомобиль документов, парень заявил об их пропаже. Такой ответ удовлетворил потенциальных владельцев автотранспорта, которые отдали деньги и отбуксировали свою покупку, а впоследствии продали ее.

Сотрудники полиции установили основные подробности случившегося. Подозреваемый — ранее не судимый учащийся одного из самарских колледжей признал свою вину.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Ekaterina Dronova 13 февраля 2017 12:12 В Самаре кинолога подозревают в том, что она бросила беременную кошку под колеса машины

ну что за люди, и откуда они только берутся?

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30