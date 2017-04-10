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Преступления Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемые в сбыте фальшивых пятитысячных купюр

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернете появилось видео задержания четверых подозреваемых в сбыте поддельных денег в Тольятти.

Напомним, четверых подозреваемых задержали 6 апреля у торгового центра в Автозаводском районе Тольятти сотрудники областного УЭБиПК и тольятинские полицейские при силовой поддержке спецподразделения "ГРОМ" УНК областного ГУ МВД России, совместно с сотрудниками ГИБДД Тольятти.

При осмотре в личных вещах мужчин и в салоне машины обнаружилось 37 поддельных купюр достоинством 5000 руб. каждая. У одного из задержанных полицейские изъяли травматический пистолет со снаряженным магазином. Кроме того, правоохранители нашли наличные - около 50 тыс. руб., предположительно, полученные в результате преступной деятельности.

По данным оперативников, злоумышленники сбывали фальшивки в торговых точках, где не было специальных приборов для установления их подлинности. Они покупали товар на незначительные суммы на продовольственных и хозяйственных рынках Центрального и Автозаводского районов.

При себе у задержанных были пакеты с продуктами: мясом, рыбой, овощами. Полицейские установили торговые точки, где злоумышленники сбывали поддельные деньги и изъяли там еще 10 фальшивых пятитысячных купюр.

"Все изъятые купюры и пистолет направлены на исследование, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области. — Полицейские продолжают необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, возможно причастных к совершению преступления, а также точек сбыта фальшивых купюр".

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ "Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ".

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