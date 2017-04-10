На станции Липяги двое самарцев пытались похитить рельсы, разрезав их автогеном

Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух самарцев, одному из которых около 46 лет, а второму примерно 27, которые подозреваются в том, что разрезали и пытались похитить железнодорожные рельсы, сообщают в пресс-группе Управления Росгвардии по Самарской области.

По данным стражей порядка, предотвратить возможное ЧП на железной дороге помогла бдительная жительница города Новокуйбышевск. Женщина обратилась к патрульному экипажу вневедомственной охраны и рассказала, что в районе станции Липяги двое неизвестных мужчин автогеном режут рельсы на железнодорожных путях.

Приехав на место происшествия, стражи порядка обнаружили иномарку, возле которой находились двое мужчин, а поблизости лежало несколько разрезанных рельсов. В багажнике иномарки были найдены пропановые и кислородные баллоны, а так же шланги с приспособлениями для резки металла.

В пресс-группе Росгвардии по Самарской области уточнили, что объектом преступного посягательства стала малоиспользуемая железнодорожная ветка, расположенная на станции.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, вызвали следственно-оперативную группу линейного отдела полиции и передали их правоохранителям. Сейчас по факту случившегося ведется проверка.