На станции Липяги двое самарцев пытались похитить рельсы, разрезав их автогеном

Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух самарцев, одному из которых около 46 лет, а второму примерно 27, которые подозреваются в том, что разрезали и пытались похитить железнодорожные рельсы, сообщают в пресс-группе Управления Росгвардии по Самарской области.
По данным стражей порядка, предотвратить возможное ЧП на железной дороге помогла бдительная жительница города Новокуйбышевск. Женщина обратилась к патрульному экипажу вневедомственной охраны и рассказала, что в районе станции Липяги двое неизвестных мужчин автогеном режут рельсы на железнодорожных путях.
Приехав на место происшествия, стражи порядка обнаружили иномарку, возле которой находились двое мужчин, а поблизости лежало несколько разрезанных рельсов. В багажнике иномарки были найдены пропановые и кислородные баллоны, а так же шланги с приспособлениями для резки металла.
В пресс-группе Росгвардии по Самарской области уточнили, что объектом преступного посягательства стала малоиспользуемая железнодорожная ветка, расположенная на станции.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, вызвали следственно-оперативную группу линейного отдела полиции и передали их правоохранителям. Сейчас по факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?