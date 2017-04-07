Президиум генсовета "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Президиум генсовета "Единой России" рассмотрел вопрос о работе платформ партии и принял решение о внесении изменений и дополнений в положение о внутрипартийных платформа, сообщает пресс-служба ЕР.

Также создается единый аппарат по обеспечению деятельности платформ для их общей координации.

"Руководство платформой будет осуществлять председатель, тем самым не размывается персональная ответственность, есть принцип: "Один человек — одна должность". Назначенные люди пользуются признанным авторитетом каждый в своей области: Дмитрий Саблин (Патриотическая платформа) как лидер одной из патриотических организаций; Валерий Рязанский (Социальная) — опытный и авторитетный законодатель в сфере социальной политики; Андрей Клишас (Либеральная) — авторитетный специалист в области общественно-политического устройства. Исключение составляет платформа по защите предпринимательской инициативы. Эта платформа узкоотраслевая, аккумулирующая вокруг себя представителей бизнес-сообществ, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса. Поэтому решено оставить трех сопредседателей", — сообщил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Он отметил, что сопредседателями стали: Евгений Демин — известный и успешный предприниматель, Марина Блудян — представитель НКО, развивающая предпринимательство, Татьяна Алексеева — представитель депутатского корпуса.

"Есть запрос общества на расширение диалога, и платформы как раз являются партийным инструментом для активизации диалога. Платформы — это дискуссионные площадки, которые предоставляет партия, но на которые мы будем приглашать представителей самых разных взглядов: лидеров общественного мнения, представителей НКО, экспертов для обсуждения острых и самых важных вопросов в повестке дня", — добавил в своем выступлении Ревенко.