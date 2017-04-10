По программе капремонта в Самарской области отремонтировали более 2 тыс. домов

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в регионе отремонтировали 2135 многоквартирных домов (МКД), сообщают в Фонде капитального ремонта Самарской области.
В 623 МКД поменяли инженерные системы, в 1121 доме - крышу, в 115 зданиях заменили лифты, в 267 МКД обновили фасады, в двух - фундамент, в семи МКД - приборы учета.
В рамках краткосрочного плана на 2016-2017 годы запланирован ремонт еще 1073 домов.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(