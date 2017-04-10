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ЖКХ и благоустройство Общество

По программе капремонта в Самарской области отремонтировали более 2 тыс. домов

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в регионе отремонтировали 2135 многоквартирных домов (МКД), сообщают в Фонде капитального ремонта Самарской области.

В 623 МКД поменяли инженерные системы, в 1121 доме - крышу, в 115 зданиях заменили лифты, в 267 МКД обновили фасады, в двух - фундамент, в семи МКД - приборы учета.

В рамках краткосрочного плана на 2016-2017 годы запланирован ремонт еще 1073 домов.

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