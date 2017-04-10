16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарскую приемную президента пожаловались на косметический салон Ярмарку с площади Куйбышева перенесут на другую площадку Утверждены дни и время бронирования путевок в летние лагеря Фонд Натальи Водяновой построит игровую площадку в Сызрани Заведующая детсадом: "Образование бесплатное, но родители в этом участвуют"

Общество

Ярмарку с площади Куйбышева перенесут на другую площадку

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 170
Версия для печати

Администрация Самары рассматривает варианты переноса традиционной осенней ярмарки с площади Куйбышева. Об этом сообщили в понедельник, 10 апреля, на оперативном совещании у главы города Олега Фурсова.

Необходимость переноса ярмарки возникла в связи с масштабной реконструкцией площади Куйбышева, которая стартует в мае и продлится до декабря.

По словам руководителя городского департамента потребительского рынка Александра Андриянова, примерные места размещения ярмарки уже определены.

"Мы рассматриваем несколько вариантов переноса - на площадку около Дворца спорта авиационного завода, площадку на улице Уральской, площадку напротив магазина "Электроника" на улице Георгия Димитрова и др. Это будут крытые павильоны с отоплением и кондиционированием", - пояснил Андриянов.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлана ЕЛИЗАРОВА 08 апреля 2017 21:06 Появились списки с адресами домов, признанных аварийными

Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

Андрей Максимов 26 марта 2017 21:17 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Знатный экземпляр!

Фото на сайте

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны

Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30