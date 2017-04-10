Ярмарку с площади Куйбышева перенесут на другую площадку

Администрация Самары рассматривает варианты переноса традиционной осенней ярмарки с площади Куйбышева. Об этом сообщили в понедельник, 10 апреля, на оперативном совещании у главы города Олега Фурсова.

Необходимость переноса ярмарки возникла в связи с масштабной реконструкцией площади Куйбышева, которая стартует в мае и продлится до декабря.

По словам руководителя городского департамента потребительского рынка Александра Андриянова, примерные места размещения ярмарки уже определены.

"Мы рассматриваем несколько вариантов переноса - на площадку около Дворца спорта авиационного завода, площадку на улице Уральской, площадку напротив магазина "Электроника" на улице Георгия Димитрова и др. Это будут крытые павильоны с отоплением и кондиционированием", - пояснил Андриянов.