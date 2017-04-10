Ярмарку с площади Куйбышева перенесут на другую площадку

Администрация Самары рассматривает варианты переноса традиционной осенней ярмарки с площади Куйбышева. Об этом сообщили в понедельник, 10 апреля, на оперативном совещании у главы города Олега Фурсова.
Необходимость переноса ярмарки возникла в связи с масштабной реконструкцией площади Куйбышева, которая стартует в мае и продлится до декабря.
По словам руководителя городского департамента потребительского рынка Александра Андриянова, примерные места размещения ярмарки уже определены.
"Мы рассматриваем несколько вариантов переноса - на площадку около Дворца спорта авиационного завода, площадку на улице Уральской, площадку напротив магазина "Электроника" на улице Георгия Димитрова и др. Это будут крытые павильоны с отоплением и кондиционированием", - пояснил Андриянов.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!