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Общество

В самарскую приемную президента пожаловались на косметический салон

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональную приемную президента РФ поступило заявление от самарчанки Ирины Панкратовой, которая добивается проверки деятельности ООО "Стимул". Женщина считает, что организация, нарушая закон о защите прав потребителей, при помощи обмана причинила ей материальный ущерб.

Как рассказала Ирина, в феврале 2017 г. она купила в "Стимуле" сертификат на косметические услуги стоимость около 90 тыс. рублей. Согласно договору, за эти деньги женщине в течение полутора лет обещали провести 168 процедур с применением эксклюзивных американских и израильских средств ухода за кожей. Однако клиентка вскоре заметила, что используемая косметика продается в супермаркете и стоит недорого. К тому же ушла с работы обслуживавшая ее косметолог, и Ирина стала замечать, что в салоне на ул. Буянова, 1 стало меньше клиентов. Последней каплей стало известие, что у организации отсутствует лицензия на оказание косметологических услуг. Женщина обратилась к администратору салона по поводу досрочного расторжения договора.

"В договоре написано, что расторгнуть его можно в любое время без объяснения причин и получить обратно уплаченные деньги за вычетом уже оказанных услуг, - рассказала женщина. - Для этого нужно только написать заявление на имя директора, но его фамилию мне никто из работников назвать не смог, якобы он новенький и они его зовут просто Вовчик".

Указанный Ириной салон ранее принадлежал ООО "Планета СПА", затем ООО "Империя красоты". В отношении первого в районных судах Самары рассмотрено более 20 исков с аналогичными требованиями о возврате денег по расторгнутым договорам оказания косметологических услуг. Все иски выиграны женщинами, которые в большинстве своем брали кредиты под большие проценты, чтобы по приемлемым для них ценам посещать косметолога.

Однако есть среди истцов и некто Телегин, который в интересах своей несовершеннолетней дочери подал иск о взыскании с "Планеты СПА" зарплаты. Во время каникул девушка работала в колл-центре организации без трудового договора. На этом основании суд в иске отказал. Но, как выяснилось, немало работников ООО также не имеют на руках договоров и руководство салона задолжало им значительные суммы.

Похожие коммерческие организации существуют и в других регионах страны. Метод их работы ничем не отличается от того, что использовали распространители косметики "Дешели", только теперь израильская косметика продается под брендом "mon platin".

Например, в Белгороде гражданка Халдобина в салоне "Империя Красоты" взяла кредит на 99,8 тыс. руб. под 28,3% годовых, чтобы оплатить договор на услуги косметолога. Потом женщина одумалась, решила расторгнуть договор, но возвращать ей деньги никто не собирался. И Халдобина была вынуждена идти в суд. Решение белгородского суда как две капли воды похоже на решения самарских судов. Даже у адвокатов появилась специализация по искам к косметическим салонам. Однако переводить ситуацию в уголовную плоскость правоохранители не спешат. Хотя очевидно, что смена наименований организации, странные лица, числящиеся директорами и учредителями, влекут за собой как минимум неуплату налогов.

"Такого вида аферы в уголовном плане трудно доказуемы, - прокомментировал ситуацию адвокат Александр Паулов. - Вроде бы есть подписанный договор, человека никто не насиловал, он грамотный, читать умеет… И у полиции нет никаких оснований брать на себя лишнюю работу и лишнюю головную боль: пусть суды разбираются…"

Но как бы суды ни разбирались, средства клиентам вряд ли будут возвращены. Фирмы, работающие по такому сценарию, имеют уставный капитал в 10 тыс. руб., у них нет никакого имущества, а на расчетных счетах обычно мизерные суммы. Все, что таким бизнесменам удается заработать, уходит на оплату аренды помещений и в карман руководства.

"Мне сразу сказали, что деньги не вернут, и предложили на всю сумму взять у них косметику…", - уверяет Панкратова.

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А ты прямо много знаешь Аленушка....

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