16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У станции Безенчук ударило током бегавшего по вагонам подростка Из-за плохого самочувствия пассажирки в Курумоче экстренно сел самолет рейса Самара - Сочи В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка Половодьем подтоплены приусадебные участки в Ставропольском, Алексеевском и Кинельском районах области Подтопление моста через р. Большой Иргиз сделало невозможным прямой проезд из с. Березовка в с. Большая Глушица

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из-за плохого самочувствия пассажирки в Курумоче экстренно сел самолет рейса Самара - Сочи

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 191
Версия для печати

В понедельник, 10 апреля, в 10:30 в Курумоче совершил экстренную посадку самолет А-320, часом ранее вылетевший из того же аэропорта, сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин.

Как пояснил Михаил Шаляпин, вылет авиарейса планировался в 8:35, но отправился он по маршруту в 9:27 и в 10:30 вернулся обратно.

В чем была причина задержки вылета, точно неизвестно, а причиной экстренной посадки авиалайнера стало плохое самочувствие 27-летней пассажирки из Тольятти, которая, по предварительным данным, страдает неким хроническим заболеванием.

После приземления воздушного судна женщину перевезли на машине "скорой помощи" в больницу им. Середавина. В 11:50 авиалайнер отправился по своему маршруту.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Штефан 13:55 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.

Андрей Цыганов 11:41 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Инфекционная больница в Семашко- это ад на земле… Такого жутчайшего отношения медперсонала к пациентам нигде больше не видел (моя дочь чудом там выжила только после того, как подняли скандал)… для всех остальных- выжил, значит повезло… причем платные палаты (а по факту это сарай за деньги) находятся на первом этаже, а весь персонал, в том числе и палата интенсивной терапии на втором (естественно они на первый этаж не спускаются). врачи просто не занимаются пациентами (зачастую демонстративно), а это же дети, причем не чужие, а свои, Самарские детишки, которые ещё не могут за себя не то, что постоять, зачастую и ответить не могут, передает comandir.com. Не дай Бог попасть к этим КОНОВАЛАМ и НЕЛЮДЯМ… Очень жалко, что так происходит по отношению к детям, геноцид какой-то… От сердца желаю этим людям такого же к себе отношения как и они к своим пациентам…

Ксения Штефан 07 апреля 2017 10:06 В Тольятти во время прогулки скончался младенец

Трехнедельный ребенок в сумке-кенгуру? Я вот думаю, силовики должны проверить не от перелома ли шейных позвонков наступила смерть. Потому что еще в роддоме говорят - ребенок не держит головку до двух месяцев и его нельзя носить в рюкзаке-кенгуру. Тут следует привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Елена Петровская (Шпелёва) 02 апреля 2017 18:16 В Самаре спасали девушку, которой на голову упала металлическая конструкция с балкона

это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?

Павел Коваленко 27 марта 2017 13:49 В Самаре упавшая с крыши глыба снега убила женщину

На меня 25 февраля глыба упала по адресу Комсомольская 37, с 5 этажа, чудом не попала в голову, сломала руку, в результате раздробленна лучевая кость., месяц провел в больнице, делали операцию.

Фото на сайте

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

В Самаре горел ЖК "Империал"

В Самаре горел ЖК "Империал"

Девочка погибла в детсаду от ветки огромного тополя

Девочка погибла в детсаду от ветки огромного тополя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30