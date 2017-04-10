Из-за плохого самочувствия пассажирки в Курумоче экстренно сел самолет рейса Самара - Сочи

В понедельник, 10 апреля, в 10:30 в Курумоче совершил экстренную посадку самолет А-320, часом ранее вылетевший из того же аэропорта, сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин.

Как пояснил Михаил Шаляпин, вылет авиарейса планировался в 8:35, но отправился он по маршруту в 9:27 и в 10:30 вернулся обратно.

В чем была причина задержки вылета, точно неизвестно, а причиной экстренной посадки авиалайнера стало плохое самочувствие 27-летней пассажирки из Тольятти, которая, по предварительным данным, страдает неким хроническим заболеванием.

После приземления воздушного судна женщину перевезли на машине "скорой помощи" в больницу им. Середавина. В 11:50 авиалайнер отправился по своему маршруту.